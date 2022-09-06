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09:44
Работа Колина Фаррелла в «Банши Инишира» удостоилась 13-минутных оваций на Венецианском фестивале
Сегодня в 00:20

Ирландский актер Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций на Венецианском кинофестивале за свою работу в фильме Мартина МакДоны «Банши Инишира». Об этом рассказал Variety.

46-летний артист, известный по ролям в картинах «Александр» и «Джентльмены», снялся в ленте о дружбе. Он сыграл одного из двух друзей, живущих на острове Инишир, между которыми внезапно возникает конфликт.

Партнером Фаррелла по фильму стал другой ирландский актер — Брендан Глисон. Его ранее можно было увидеть во франшизе «Гарри Поттер» в образе Грозного Глаза Грюма, а также ленте «Залечь на дно в Брюгге» (в ней также играл и Фаррелл).

Основой для «Банши Инишира» стала одноименная пьеса МакДоны. Публика в Венеции встретила фильм восторженно: он получил «самый долгий и громкий прием» из всех картин, представленных на фестивале в этом году.

Фаррелл, Глисон, МакДона, а также актриса Керри Кондон присутствовали на премьере ленты, которую Variety описал как «тихий великолепный фильм, столь едко, чертовски и иногда хрипло грустный». В кинопрокате «Банши Инишира» появится 21 октября.

Ранее зрители в Венеции благожелательно отреагировали на картину Даррена Аронофски «Кит». В ней Брендан Фрейзер сыграл 270-килограммового гея, прикованного к инвалидному креслу, — и за это удостоился 6-минутных аплодисментов.

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