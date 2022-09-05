Netflix показал трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена» от режиссера «Неонового демона»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на ютьюб-канале трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена», снятого датским режиссером Николасом Виндингом Рефном («Драйв», «Дилер», «Неоновый демон»).

Ролик представляет собой компиляцию различных кадров, на которых можно увидеть героев будущего нуар-шоу. Среди них — главная героиня Миу, которая исследует криминальный мир Копенгагена.

По сюжету Миу оставляет позади прежнюю жизнь в поиске отмщения за годы, проведенные в рабстве. Она встречает своего заклятого врага Ракель, чтобы вместе с ней «отправиться в одиссею через естественное и сверхъестественное».

О приключениях женщин будет рассказано в шести эпизодах сериала. Их впервые покажут публике на Венецианском кинофестивале. Позднее в 2022 году «Ковбой из Копенгагена» выйдет на Netflix.

В сериале снялись Анджела Бундалович, Лола Корфиксен — дочь Рефна, а также Златко Бурич, Андреас Ликке Йоргенсен, Джейсон Хендил-Форсселл, Чжан Лили и Драгана Милутинович.