Wikipedia ограничила редактирование страницы о новом премьер-министре Великобритании

Интернет-энциклопедия Wikipedia ограничила возможности редактирования англоязычной страницы о новом премьер-министре Великобритании Лиз Трасс до 7 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ограничения ввели «из‑за вандализма». Дело в том, что за день страницу о Трасс переписали 75 раз. Неизвестные редакторы искажали факты и меняли фотографии политика на снимки других людей.

Например, вместо портрета Трасс на странице появились изображения уборщицы из британской телепередачи «Насколько чисто у вас дома?», персонажей из сериала «Жители Ист-Энда» и участницы реалити-шоу Лорен Харрис.

Теперь редактировать страницу о премьере смогут только опытные авторы Wikipedia — те, чьи аккаунты появились более 30 дней назад. Кроме того, к корректировке страницы допустят тех, кто ранее внес уже более 500 правок.

Лиз Трасс набрала 81,3 тыс. голосов консерваторов в ходе выборов премьер-министра. На новом посту она намерена добиться снижения налогов, восстановления экономики страны после пандемии и дальнейшей поддержки Украины, на территории которой развернулась российская специальная военная операция.