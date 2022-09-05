«Исламское государство»* взяло ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

«Исламское государство»* взяло ответственность за взрыв у российского посольства в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что ИГ также опубликовало в телеграм-канале фотографию человека, который якобы совершил теракт. В заявлении группировки говорится, что он «взорвал пояс смертника на собрании, на котором присутствовали российские сотрудники» возле посольства.

Утром 5 сентября у здания посольства России в Кабуле подорвался террорист-смертник. В это время сотрудник дипмиссии вышел к собравшимся, чтобы объявить кандидатов на получение визы. Погибли шесть человек, включая двух российских дипломатов, пострадали десять.

В Кремле гибель сотрудников посольства расценили как теракт. Службы безопасности «Талибана»* пообещали принять более серьезные меры для обеспечения безопасности дипмисии и наказать виновных. После прихода талибов к власти Кремль уверял, что они выполняют все гарантии безопасности российских дипломатов.

*Террористические организации, запрещены в России.