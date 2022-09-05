Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощенном порядке посещения Курил японскими гражданами, бывшими жителями этих островов. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.

Теперь ранее жившим в этом регионе японцам и членам их семей запрещено облегченное посещение островов Кунашир и Итуруп, а также островов Малой Курильской гряды. Кроме того, расторгнут договор о процедуре взаимных поездок.

Соглашение об облегченном посещении Курильских островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году. Оно было достигнуто в ходе переговоров для заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны, в результате которой архипелаг перешел в состав СССР. В апреле 2022 года Япония назвала часть из них «незаконно оккупированными».

В марте текущего года было аннулировано еще одно соглашение, действовавшее между странами, — о безвизовом обмене между Курильскими островами России и Японией. Россия назвала это ответной мерой на введение Японией санкций. Тогда же РФ заявила о выходе из процесса мирных переговоров.

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