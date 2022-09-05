Германия жалуется на шум, а Мальту никто не заметил: на Reddit устроили вечеринку для стран

Пользователь Reddit с ником Savalonavic предложил представить, что все страны мира — это гости на вечеринке. Вот что из этого вышло:
- «Россия вызывает острую нехватку алкоголя на вечеринке», — zoop_zoop13.
- «И спорит с Польшей, где была изобретена водка и кто делает ее лучше», — tappyapples.
- «Но все же не пьет ликер, который принесла Дания, потому что она похожа на гея», — cheatonstatistics.
- «Никто не заметил, что пришла Мальта», — snowletterH.
- «Китай и Индия дерутся, а Непал безуспешно пытается поддержать обе стороны», — wdbc.
- «Германия — сосед, который пришел жаловаться на шум и принес распечатанную копию правил и положений ТСЖ», — amiaffe.
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- «Канада приехала на десять минут раньше и ждала в своей машине, чтобы точно быть вовремя, потому что опоздание даже на минуту может быть воспринято как неуважение», — Caitsyth
- «Финляндия поднимается на статую и поет национальный гимн, потому что услышала свое имя, упомянутое в разговоре», — cheatonstatistics.
- «Филиппины уже достают свои сумки и забирают еду с собой», — Horror-Journalist-68
- «А еще они говорят, что собираются уехать, но вступают в разговор буквально каждый шаг, пока идут к двери, и прощаются бесчисленное количество раз, пока их дети, обутые, ждут у двери, готовые к отъезду», — theNameless97.
- «Испания еще даже не вышла из дома, но сказала всем, что уже в пути», — tangiblecabbage.
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- «Австрии грустно, что она уже виделась со всеми гостями раньше, но ее никто не помнит», — Xixiiiiiii.
- «Чехия и Словакия — это пара, которая рассталась, но все еще проводит все время на вечеринке вместе», — OccasionSensitive398.
- «Марокко где‑то пьет мятный чай, и никто его не видел», — IssaJokeHoney.
- «Швеция либо с тревогой постоянно смотрит на часы, задаваясь вопросом, когда будет приемлемо идти домой, либо самый пьяный гость на вечеринке», — Meior.
- «Бразилия берет контроль над вечеринкой и заставляет всех танцевать. Все выходит из‑под контроля, когда к ней присоединяется Ирландия», — rpaloschi.
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- «Франция курит у кухонного окна с бокалом вина в руке, всегда готовая к тому, чтобы завести длинный монолог с психоанализом отношений всех гостей на вечеринке», — ecodemo.
- «Нидерланды следят за тем, чтобы все скинули свою долю за алкоголь и еду», — MonkeyMode.
- «Вечеринка проходит отлично, пока не приходят балканские страны. Затем весь ад вырывается на свободу», — Kaiser93.
- «Это не вечеринка, пока на ней нет балканских стран», — GobertMonPerre.
- «Новая Зеландия пытается подружиться с компанией больших стран, но никогда не попадает в круг», — icomefromjupiter.
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- «Как и все старшие братья и сестры, Австралия не дает Новой Зеландии пойти на вечеринку, потому что переживает, что новые друзья понравятся ей больше», — ballatthecornerflag.
- «Чехия пьет пиво и жалуется на всех», — GodOnMeth.
- «Так это же Польша», — Allinyourname.
- «Сингапур самый дружелюбный, но у него нет друзей», — ghostnova.
- «Северная Корея сидит в домике на дереве в квартале от вечеринки, пытаясь подглядеть за ней через бинокль», — babyVSbear.
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- «Италия не пришла, потому что сегодня футбольный матч», — JupiterDude.
- «Южная Африка пытается отключить электричество», — vAnQuIsHeR.
- «Мексика делает бомбические тако, иногда пытаясь подружиться с Америкой», — SalFunction12.
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