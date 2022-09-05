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09:44
Германия жалуется на шум, а Мальту никто не заметил: на Reddit устроили вечеринку для стран
Вчера в 18:22

Пользователь Reddit с ником Savalonavic предложил представить, что все страны мира — это гости на вечеринке. Вот что из этого вышло:

  • «Россия вызывает острую нехватку алкоголя на вечеринке», — zoop_zoop13.
  • «И спорит с Польшей, где была изобретена водка и кто делает ее лучше», — tappyapples.
  • «Но все же не пьет ликер, который принесла Дания, потому что она похожа на гея», — cheatonstatistics.
  • «Никто не заметил, что пришла Мальта», — snowletterH.
  • «Китай и Индия дерутся, а Непал безуспешно пытается поддержать обе стороны», — wdbc.
  • «Германия — сосед, который пришел жаловаться на шум и принес распечатанную копию правил и положений ТСЖ», — amiaffe.
© Giphy
  • «Канада приехала на десять минут раньше и ждала в своей машине, чтобы точно быть вовремя, потому что опоздание даже на минуту может быть воспринято как неуважение», — Caitsyth
  • «Финляндия поднимается на статую и поет национальный гимн, потому что услышала свое имя, упомянутое в разговоре», — cheatonstatistics.
  • «Филиппины уже достают свои сумки и забирают еду с собой», — Horror-Journalist-68
  • «А еще они говорят, что собираются уехать, но вступают в разговор буквально каждый шаг, пока идут к двери, и прощаются бесчисленное количество раз, пока их дети, обутые, ждут у двери, готовые к отъезду», — theNameless97.
  • «Испания еще даже не вышла из дома, но сказала всем, что уже в пути», — tangiblecabbage.
© Giphy
  • «Австрии грустно, что она уже виделась со всеми гостями раньше, но ее никто не помнит», — Xixiiiiiii.
  • «Чехия и Словакия — это пара, которая рассталась, но все еще проводит все время на вечеринке вместе», — OccasionSensitive398.
  • «Марокко где‑то пьет мятный чай, и никто его не видел», — IssaJokeHoney.
  • «Швеция либо с тревогой постоянно смотрит на часы, задаваясь вопросом, когда будет приемлемо идти домой, либо самый пьяный гость на вечеринке», — Meior.
  • «Бразилия берет контроль над вечеринкой и заставляет всех танцевать. Все выходит из‑под контроля, когда к ней присоединяется Ирландия», — rpaloschi.
© Giphy
  • «Франция курит у кухонного окна с бокалом вина в руке, всегда готовая к тому, чтобы завести длинный монолог с психоанализом отношений всех гостей на вечеринке», — ecodemo.
  • «Нидерланды следят за тем, чтобы все скинули свою долю за алкоголь и еду», — MonkeyMode.
  • «Вечеринка проходит отлично, пока не приходят балканские страны. Затем весь ад вырывается на свободу», — Kaiser93.
  • «Это не вечеринка, пока на ней нет балканских стран», — GobertMonPerre.
  • «Новая Зеландия пытается подружиться с компанией больших стран, но никогда не попадает в круг», — icomefromjupiter.
© Giphy
  • «Как и все старшие братья и сестры, Австралия не дает Новой Зеландии пойти на вечеринку, потому что переживает, что новые друзья понравятся ей больше», — ballatthecornerflag.
  • «Чехия пьет пиво и жалуется на всех», — GodOnMeth.
  • «Так это же Польша», — Allinyourname.
  • «Сингапур самый дружелюбный, но у него нет друзей», — ghostnova.
  • «Северная Корея сидит в домике на дереве в квартале от вечеринки, пытаясь подглядеть за ней через бинокль», — babyVSbear.
© Giphy
  • «Италия не пришла, потому что сегодня футбольный матч», — JupiterDude.
  • «Южная Африка пытается отключить электричество», — vAnQuIsHeR.
  • «Мексика делает бомбические тако, иногда пытаясь подружиться с Америкой», — SalFunction12.
  • «Китай жалуется, почему Тайвань пришел», — SuvenPan.
  • «Или, вероятно, шокирован, что Тайвань получил отдельное приглашение», — elite-h.
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