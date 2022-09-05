Авиакомпания S7 возобновит международные рейсы. Пока только в Турцию

Авиакомпания S7 возобновит международные перелеты, от которых отказалась после начала специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пока рейсы будут выполняться только в Турцию. С 26 сентября самолеты авиакомпании начнут летать в Анталью из Москвы, а с 22 октября — туда же из Новосибирска.

Перелеты из Москвы станут ежедневными. Из Новосибирска на турецкий курорт можно будет улететь сначала раз в неделю, по субботам, а с 1 ноября по маршруту отправятся два рейса. Один намечен на вторник, другой — на пятницу.

S7 не выполняла международные рейсы с 5 марта 2022 года. Это решение было связано с ограничениями по использованию воздушного пространства ряда стран и начавшимися арестами самолетов за границей.

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