Россия и Иран ввели безвизовый режим для туристических групп

Россия и Иран отменят с января 2023 года групповые визы для туристов из этих стран. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейлу Аждари.

Она пояснила, что теперь российским и иранским туристам не потребуется групповая виза, если они собираются отправиться в путешествие в одно из этих государств в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней.

Соглашение об отмене групповых виз было подписано сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

Изначально безвизовый режим для туристических групп между Россией и Ираном планировалось ввести с июля 2021 года. Однако решение было отложено из‑за пандемии коронавируса.