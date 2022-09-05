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Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять ипотеку
Вчера в 15:26

Первый замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала о ситуации с доступностью ипотеки в России. Ее слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению Баталиной, возможность оформить ипотеку не имеют как минимум 40% российских семей. Эту оценку она назвала «самой оптимистичной».

Причина — недостаточный уровень дохода таких домохозяйств. Ипотечная нагрузка для них оказывается «избыточно велика», сообщила замминистра. Также в ряде случаев она может быть сдерживающим фактором для рождаемости.

Поэтому, считает первый замминистра Минтруда, на сегодняшний день страна нуждается в других формах поддержки граждан, которые будут направлены на улучшение жилищных условий.

Приобретение жилья в ипотеку недоступно для 30% россиян даже при нулевой ставке, писал 18 февраля ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Согласно исследованию агентства финансовых новостей Frank Media и «Дом.рф», в 2021 году двадцатка крупнейших банков выдала рекордные 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,6 трлн рублей — на 30% больше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2022-го банки выдали 1,9 трлн рублей ипотечных кредитов — почти в 1,5 раза меньше год к году. В апреле — мае был зафиксирован спад, затем выдачи вновь возросли. Во Frank считают, что к концу декабря банки смогут выдать примерно 4–4,5 трлн рублей ипотеки.

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