Ресторану Моргенштерна* грозит штраф до 500 тыс. рублей или временное закрытие за антисанитарию

Ресторану Моргенштерна* Kaif Provenance грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей или временное закрытие до трех месяцев за антисанитарию. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, экспертиза выявила, что в заведении нет документов на продукты и посудомоечной машины, а повара не соблюдали температурный режим при готовке.

Инспекторы не смогли установить, откуда привозили продукты и насколько свежими они были, подавалась ли еда на чистой посуде.

В ноябре прошлого года глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях, после чего в ресторан артиста пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Сам рэпер покинул страну. В мае 2022-го ресторан Моргенштерна оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии.

*Моргенштерн внесен Минюстом с список физлиц-иноагентов.

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