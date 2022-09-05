Путин поддержал идею возродить движение юных натуралистов

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей возродить движение юных натуралистов, существовавшее в СССР. Своими мыслями он поделился с участниками экологического форума на Камчатке.

«Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — цитирует слова Путина ТАСС.

Президент пообещал приложить усилия, чтобы предложение по возрождению движения юннатов «не было проходным». «Чтобы оно было реализовано, поговорю с коллегами и в регионах, и в правительстве Российской Федерации», — добавил он.

Движение юных натуралистов было широко распространено в советские времена. В рамках него организовывали деятельность школьников по изучению и охране природы. Сейчас юннатские кружки продолжают существовать, но отдельно от школ, как часть эколого-биологических центров или других учреждений допобразования.

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