Рик Санчес в роли Кратоса в рекламе-кроссовере «Рика и Морти» с God of War: Ragnarök

Создатели «Рика и Морти» и Sony выпустили совместный ролик в честь выхода нового сезона мультсериала и грядущего релиза видеоигры для PlayStation God of War: Ragnarök.

В видео Рик Санчес бреет голову и красит лицо, чтобы стать похожим на главного героя игры Кратоса. Затем он вручает Морти игрушечные лук и стрелы (отсылка на сына Кратоса Атрея) и отправляет его через портал в Девять миров древней Скандинавии. Там Рик находит топор Левиафан и драккар из первой игры.