Евросоюз может приостановить действие упрощенного визового режима с Россией 7 сентября

Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского Союза может приостановить действие упрощенного визового режима с Россией 7 сентября. Информация об этом содержится в повестке встречи постпредов, документ выложен на официальном сайте ЕС.

Пункт «Решение Совета Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией» содержит пометку «возможно».

Соглашение вступило в силу 1 июня 2007 года. Оно предусматривает облегченный порядок выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для ряда категорий граждан, например для предпринимателей, журналистов и деятелей культуры.

31 августа 2022 года главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить действие документа — этот шаг уменьшит количество выданных виз, сделает их получение более сложным.

Ранее ряд европейских стран приостановил выдачу туристических виз гражданам России. В их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия с 1 сентября сократила число таких документов для россиян в 10 раз. Турфирмам было запрещено запрашивать финские визы без присутствия клиента при подаче документов.

В Еврокомиссии отмечали, что полный запрет на выдачу виз невозможен: визовый кодекс ЕС не предусматривает подобных мер.

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