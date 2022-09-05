Органы власти будут обязаны вести соцсети с 1 декабря

С 1 декабря российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны вести официальные странички в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.
Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сказано, что официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой социальной сети из определенного правительством перечня — во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Предполагается, что госорганы будут публиковать в соцсетях отчеты о мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам.
14 июля Владимир Путин подписал более 100 законов. Один из них — об обязанности госорганов вести страницы в соцсетях.
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