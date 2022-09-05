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Почти 40% российских зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских студий
Вчера в 07:14

54% российских зрителей не изменили частоту походов в кинотеатры, после того как голливудские студии прекратили выпуск новых лент в стране, 39% стали ходить в кино реже, 7% — чаще. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования медиакомпании «Цифровое телевидение» и трекера киноаудитории «Кинозритель» (проект Фонда кино и компании Wanta Group).

Самой постоянной аудиторией стали россияне старше 45 лет: 66% опрошенных не меняли привычек касаемо походов в кино. Наибольшее падение интереса — у зрителей в возрасте 25–34 лет (54% опрошенных) и москвичей (45%). Каждый десятый респондент в возрасте 12–17 лет сообщил о росте интереса.

Помимо новых российских фильмов и картин голливудских студий зрители хотели бы смотреть новое европейское кино (37% респондентов). Новинки из стран Азии желают увидеть в кино 20% опрошенных.

В повторном прокате аудитории интересны в первую очередь кассовые зарубежные кинокартины 1980–1990-х («Телохранитель», «Красотка», «Форрест Гамп») и популярные российские фильмы 1990–2000-х («Брат», «Брат-2», «Сибирский цирюльник») — так ответили 25 и 24% участников опроса соответственно.

24% готовы прийти на просмотр классики мирового кино. 16% — на повторные показы знаковых советских лент («Москва слезам не верит», «Собачье сердце»).

Чтобы российское кино стало лучше, сюжет лент должен быть нетривиальным и непредсказуемым, считают 11% опрошенных. 9% хотели бы видеть либо новых актеров, либо уже знакомых, но играющих более качественно.

2% опрошенных заявили, что значительные изменения произойдут, если сниматься будут «умные, глубокие и серьезные» картины. Столько же высказались о необходимости уменьшить количество патриотического кино и пропаганды патриотизма в фильмах в целом.

В исследовании приняли участие 1780 человек. Их опрашивали на выходе из кинозалов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре — кинотеатры в этих городах «Ведомости» называют крупнейшими по посещаемости.

Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и А24 в марте приостановили прокат своих картин в России.

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