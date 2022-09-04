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«Медиазона»* потеряла более 70% подписчиков, присылающих донаты
4 сентября 2022 18:18

«Медиазона»* лишилась более 70% подписчиков, регулярно присылающих донаты, из‑за санкций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор издания Сергей Смирнов*.

По его словам, большая часть денег поступала не через российские системы краудфандинга, а всего у издания было почти 10 тыс. подписчиков, которые делали переводы. Сейчас «цифры грустные», добавил Смирнов.

«Когда у тебя было почти 10 тысяч человек, подписанных ежемесячно, ты понимаешь, для кого работаешь. Сейчас цифры грустные, иногда кажется, что мы никому не нужны. Честно, у меня очень часто в последнее время такое ощущение. <…> Когда привыкаешь к такой поддержке подписчиков, перестраивать финансовую модель непросто», — написал он.

Смирнов считает, что «история с уголовкой на Заякина наверняка многих отпугнет». Журналиста «Новой газеты» и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей в пользу ФБК**. Суд запретил ему до 8 октября выходить из дома с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела.

«Медиазону» не признавали экстремистами или нежелательной организаций, поэтому подписчики с российскими картами формально ничем не рискуют, когда жертвуют деньги, уточнил Смирнов. «Но нас в любой момент могут объявить кем угодно, там что мы заранее перестраховываемся. И в первый тревожный момент отключим небольшие российские платежи», — предупредил журналист и понадеялся на уехавших из страны россиян и держателей иностранных карт.

Платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России, а западные страны ввели санкции против крупных российских банков после начала спецоперации на территории Украины.

* «Медиазона» и Сергей Смирнов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.

** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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