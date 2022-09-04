Большой адронный коллайдер могут остановить в случае энергетического кризиса в Европе

Работу Большого адронного коллайдера (БАК) могут остановить в случае энергетического кризиса в Европе, заявил The Wall Street Journal глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде. Разрабатывается отдельный план по отключению некоторых ускорителей частиц во время пиковых нагрузок на энергосеть.

«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — сказал он. Он пояснил, что ЦЕРН стремится поддерживать работу БАК, чтобы избежать внезапной остановки, которая может вывести коллайдер стоимостью 4,4 млрд долларов из строя.

Ученые ведут переговоры с французским поставщиком электроэнергии EDF о том, чтобы их предупреждали за день о необходимости сократить потребление электроэнергии. ЦЕРН планирует отключать не только БАК, но и другие ускорители ради снижения потребления электроэнергии на 25%.

В Большом адронном коллайдере вдоль всего 27-километрового ускорительного кольца стоят сверхпроводящие магниты, чье глубокое охлаждение требует значительного количества энергии. В ЦЕРН предупредили, что, если охлаждение магнитов временно отключить, эксперименты на БАК задержатся на несколько недель. Ускоритель отключают как минимум раз в год, следующее такое отключение планировалось на декабрь.