The Weeknd потерял голос в начале своего концерта в Лос-Анджелесе. Шоу пришлось отменить

The Weeknd потерял голос в самом начале сольного концерта в Лос-Анджелесе. Певец сначала ушел со сцены, а потом вернулся, чтобы рассказать 70 тыс. зрителей о проблеме.
Шоу начинается с песни «Alone Again» из предыдущего альбома Абеля Тесфайе (настоящее имя певца). Во время ее исполнения артист уже испытывал проблемы, но продолжил петь. Судя по видео, он решил уйти со сцены по время «How Do I Make You Love Me».
Затем Тесфайе вернулся, чтобы объявить о переносе концерта. «Это убивает меня, я не хочу останавливать шоу, но не могу сейчас дать вам концерт, который хочу. Я позабочусь о том, чтобы все было в порядке, вы вернете свои деньги, но я очень скоро устрою шоу для вас, ребята», — сказал он.
«Мой голос пропал во время первой песни, это опустошило меня. Я почувствовал, что это случилось, и мое сердце остановилось. Мои глубочайшие извинения моим поклонникам. Я обещаю, что исправлюсь перед вами с новой датой [концерта]», — написал Тесфайе в твиттере.
Следующее шоу в рамках тура «After Hours Til Dawn» запланировано на 22 сентября в Торонто.