The Weeknd потерял голос в начале своего концерта в Лос-Анджелесе. Шоу пришлось отменить

The Weeknd потерял голос в самом начале сольного концерта в Лос-Анджелесе. Певец сначала ушел со сцены, а потом вернулся, чтобы рассказать 70 тыс. зрителей о проблеме.

Шоу начинается с песни «Alone Again» из предыдущего альбома Абеля Тесфайе (настоящее имя певца). Во время ее исполнения артист уже испытывал проблемы, но продолжил петь. Судя по видео, он решил уйти со сцены по время «How Do I Make You Love Me».

Затем Тесфайе вернулся, чтобы объявить о переносе концерта. «Это убивает меня, я не хочу останавливать шоу, но не могу сейчас дать вам концерт, который хочу. Я позабочусь о том, чтобы все было в порядке, вы вернете свои деньги, но я очень скоро устрою шоу для вас, ребята», — сказал он.