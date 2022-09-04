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«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
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В России упал спрос на айтишников, Обама получил «Эмми» и другие новости дня
4 сентября 2022 15:51

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло до шести человек. Вертолет, вылетевший накануне, не смог приземлиться из‑за погодных условий. Наземная группа спасателей проходит акклиматизацию.

Рамзан Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии, заявил источник «Медузы»* в администрации президента. Накануне он сообщил, что «засиделся» на должности главы Чечни.

Глава дипмиссии посольства США в России Джон Салливан завершил свою работу и покинул Москву. Он планирует завершить сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

С 5 по 7 сентября во всех школах и детских садах Владивостока вводится свободное посещение. На город надвигается тайфун «Хиннамнор», уже вечером 4 сентября начнется сильный дождь и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%, со 114,6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе. А вот количество резюме в этом направлении выросло с января по август на 55%.

Россияне стали чаще ходить в походы: с 2020 года их число увеличилось почти в три раза и достигло рекорда с начала пандемии. Росту популярности поспособствовали ограничения поездок за рубеж и появление глэмпингов.

Apple Watch спасли жизнь 54-летнему британцу Дэвиду Ласту. Часы помогли вовремя обнаружить болезнь сердца — врачи экстренно назначили операцию и установили мужчине кардиостимулятор.

Барак Обама получил премию «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик». Он выступил в роли рассказчика-повествователя документального сериала «Our Great National Parks» («Наши великие национальные парки») от Netflix.

Два премьерных эпизода «Властелин колец: Кольца власти» за сутки после выхода посмотрели более 25 млн человек. Это крупнейший дебют за всю 15-летнюю историю стриминговой платформы Amazon Prime Video.

Посмотрите первый тизер предстоящего сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена». Это первая работа режиссера в его родной Дании спустя 15 лет.

* «Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.

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