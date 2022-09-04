Пугачева считает, что в России пропало умение идти на компромисс

Певица Алла Пугачева сделала публикацию в инстаграме* о последнем руководителе СССР Михаиле Горбачеве . Она написала, что при нем «мы обрели свободу, перестали быть „империей зла“», а в России пропало умение идти на компромисс.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „империей зла“ для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — написала она. По ее мнению, последний Горбачев не прибегал к насилию как к политическому инструменту и способу удержать власть, но в то же время отметила, что «все не без греха», в том числе политики.