Пугачева считает, что в России пропало умение идти на компромисс

Певица Алла Пугачева сделала публикацию в инстаграме* о последнем руководителе СССР Михаиле Горбачеве. Она написала, что при нем «мы обрели свободу, перестали быть „империей зла“», а в России пропало умение идти на компромисс.
«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „империей зла“ для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — написала она. По ее мнению, последний Горбачев не прибегал к насилию как к политическому инструменту и способу удержать власть, но в то же время отметила, что «все не без греха», в том числе политики.
«Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда‑то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей, давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно», — добавила артистка.
Пару дней назад артистка посвятила пост фильму Никиты Михалкова «Раба любви». «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — написала она.
В отрывке, которым поделилась Пугачева, героиня Елены Соловей произносит: «Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной».
27 августа Пугачева вместе с семьей вернулась в Россию — она провела за рубежом почти полгода.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.