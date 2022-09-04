Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США в России и покинул Москву

Глава дипмиссии посольства США в России Джон Салливан завершил свою работу и покинул Москву, следует из сообщения на сайте американского посольства. Его обязанности временно будет исполнять замглавы дипмиссии посольства США в России Элизабет Руд.

Салливана назначили на должность посла США в России в декабре 2019 года. Он планирует завершить сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Кто займет его место в посольстве, пока не известно.

Джон Салливан был назначен послом США в России в декабре 2019 года. 3 октября 2019 года с поста посла США в России ушел Джон Хантсман ради участия в выборах на должность губернатора в штате Юта.

расскажите друзьям