Во Владивостоке на три дня ввели свободное посещение школ из‑за надвигающегося тайфуна

С 5 по 7 сентября во всех школах и детских садах Владивостока вводится свободное посещение из‑за тайфуна «Хиннамнор». Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
«Пропуск занятий не будет считаться прогулом, это касается как детских садов, так и всех классов общеобразовательных учреждений», — говорится в сообщении администрации.
Вечером 4 сентября, после 22.00, тайфун принесет в город сильный дождь ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такая погода продержится трое суток — всего во Владивостоке выпадет до 120 миллиметров осадков.
С 5 по 8 сентября во Владивостоке должен пройти Восточный экономический форум. В рамках пленарной сессии мероприятия запланировано выступление президента России Владимира Путина.
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