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Netflix показал первые кадры сериала «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна
4 сентября 2022 13:59

Netflix выпустил первый тизер предстоящего шестисерийного сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена», который дебютирует на Венецианском кинофестивале. Это первая работа режиссера в его родной Дании спустя 15 лет.

«Ковбой из Копенгагена» расскажет историю по имени Миу (Ангела Бундалович). После существования в рабстве и на пороге новой жизни она погружается в преступный мир города. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага Ракель.

«В „Ковбое из Копенгагена“ я возвращаюсь в свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее, создавая сериал, сотканный из моих постоянно развивающихся альтер эго, теперь оно в форме моей молодой героини Миу», — говорил Виндинг Рефн.

Сериал должен выйти до конца 2022 года, но точной даты пока что нет.

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