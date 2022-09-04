Netflix показал первые кадры сериала «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна

Netflix выпустил первый тизер предстоящего шестисерийного сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена», который дебютирует на Венецианском кинофестивале. Это первая работа режиссера в его родной Дании спустя 15 лет.

«Ковбой из Копенгагена» расскажет историю по имени Миу (Ангела Бундалович). После существования в рабстве и на пороге новой жизни она погружается в преступный мир города. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага Ракель.

«В „Ковбое из Копенгагена“ я возвращаюсь в свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее, создавая сериал, сотканный из моих постоянно развивающихся альтер эго, теперь оно в форме моей молодой героини Миу», — говорил Виндинг Рефн.

Сериал должен выйти до конца 2022 года, но точной даты пока что нет.

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