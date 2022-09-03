Реклама
Новости
Пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке
14:48
Турфирмам запретили запрашивать финские визы без присутствия клиента при подаче документов
13:35
Amazon Prime Video UK/YouTube
Amazon приостановил обновления рейтингов «Колец власти» на Prime Video
13:30
Cold Cave записали кавер на главный хит Psychic TV «Godstar»
12:27
РБК: после ухода Сoca-Cola в российских магазинах появилось больше брендов колы
11:41
Röyksopp выпустили 50-минутный микс со всеми клипами с «Profound Mysteries II»
10:16
Посол Евросоюза в России покинул свой пост
09:04
GameofThrones/YouTube
HBO Max опубликовал первый эпизод сериала «Дом дракона» в открытом доступе
02:34
Джейн Фонда рассказала, что лечится от рака. Она начала химиотерапию
02:07
В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской
01:33
Агрегатор новостей The True Story обжалует блокировку сервиса в суде
00:36
Экс-замглавы Новокузнецка приговорили к 12 годам колонии за убийство супруги
вчера в 23:38
Nick Herasimenka/Unsplash
В аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили почти 800 рейсов из‑за забастовки пилотов Lufthansa
вчера в 22:46
Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича* и Екатерину Гордееву*
вчера в 21:56
«Кинотеатр не может продолжать работу»: Центр документального кино временно закрылся
вчера в 21:50
Долгожданные «Кольца власти» получили низкие оценки на Metacritic и Rotten Tomatoes. В чем дело?
вчера в 21:24
Yungblud выпустил третий альбом. Он назвал его в свою честь
вчера в 21:09
Режиссер «Искупления» Джо Райт снимет сериал о Бенито Муссолини
вчера в 20:54
Параллельный импорт продлят на год, NOFX завершат музыкальную карьеру и другие новости дня
вчера в 20:51
Дайджест
Создатели сериала «Корона» выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон
вчера в 19:52
Пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке
Сегодня в 11:48

Пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные пресс-службы правительства региона.

Прокуратура края сообщает о том же числе погибших. По информации ведомства, все они сорвались во время восхождения.

Группа состояла из 12 человек (10 туристов и 2 гида) из Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области, она была корректно зарегистрирована в МЧС. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, ее имя не называется.

9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, трое остались в лагере. Сегодня, 3 сентября, один из гидов связался со спасателями по спутниковому телефону. Он сообщил, что на высоте 4,2 тыс. метров погибли туристы, один человек без сознания, второй проводник сломал ногу.

МЧС остается на связи гидом. Представитель министерства рекомендовал оставшимся в живых начать спуск, чтобы не столкнуться с переохлаждением.

На место прибыл вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту — они остались ночевать на высоте 3,3 тыс. метров, чтобы пройти акклиматизацию. Вначале они намерены эвакуировать пострадавших, затем — вывезти тела погибших. К месту инцидента они выдивинутся утром 4 сентября.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан на Евразийском материке. Его высота меняется от 4750 до 4850 и более метров над уровнем моря. В настоящее этот показатель составляет порядка 4800 метров.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение