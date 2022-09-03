Пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке

Пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные пресс-службы правительства региона.

Прокуратура края сообщает о том же числе погибших. По информации ведомства, все они сорвались во время восхождения.

Группа состояла из 12 человек (10 туристов и 2 гида) из Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области, она была корректно зарегистрирована в МЧС. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, ее имя не называется.

9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, трое остались в лагере. Сегодня, 3 сентября, один из гидов связался со спасателями по спутниковому телефону. Он сообщил, что на высоте 4,2 тыс. метров погибли туристы, один человек без сознания, второй проводник сломал ногу.

МЧС остается на связи гидом. Представитель министерства рекомендовал оставшимся в живых начать спуск, чтобы не столкнуться с переохлаждением.

На место прибыл вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту — они остались ночевать на высоте 3,3 тыс. метров, чтобы пройти акклиматизацию. Вначале они намерены эвакуировать пострадавших, затем — вывезти тела погибших. К месту инцидента они выдивинутся утром 4 сентября.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан на Евразийском материке. Его высота меняется от 4750 до 4850 и более метров над уровнем моря. В настоящее этот показатель составляет порядка 4800 метров.