Турфирмам запретили запрашивать финские визы без присутствия клиента при подаче документов

Туристические компании больше не смогут запрашивать финские турвизы для клиентов без их личного присутствия при подаче документов, сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. Заявление ведомства передает «Интерфакс».

Также организации не смогут бронировать слоты на подачу туристических виз — эту систему принимающая сторона упразднила с 1 сентября 2022 года.

Теперь турирмы будут взаимодействовать с визовым центром на равных условиях с индивидуальными заявителями: они будут записывать каждого претендента отдельно — запись будет производиться на его имя.

Ранее Финляндия решила с 1 сентября в 10 раз сократить число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

Граждане России смогут подавать документы только в четырех городах — Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам. Всего будет приниматься до 500 заявлений в день.

Кроме того, кабмин Финляндии предложил ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.