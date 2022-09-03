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Amazon приостановил обновления рейтингов «Колец власти» на Prime Video
Сегодня в 10:30

Amazon перестал обновлять рейтинги сериала «Властелин колец: Кольца власти» на своем стриминге Prime Video из‑за «бомбардировок» негативными отзывами. Заморозка рейтингов продлится 72 часа, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Пользовательские оценки не отображаются как на сайте Prime Video, так и в мобильном приложении. THR со слов собеседника в компании пишет, что это нестандартное решение, а саму систему заморозки внедрили еще в августе.

THR приводит определение «бомбардировки» отзывами: «Это когда группа онлайн-пользователей публикует многочисленные негативные отзывы о продукте или услуге из‑за предполагаемых культурных или политических проблем, а не из‑за их фактического качества».

Накануне «Афиша Daily» писала о низких оценках «Колец власти» и негативных отзывах, которые написали пользователи на Metacritic и Rotten Tomatoes. На момент написания заметки рейтинг в первом агрегаторе составляет 2,3 балла, а во втором — 36% «свежести».

«Это не Толкин, это не „Властелин колец“. Это интерсекциональный феминизм и культурное разнообразие, которое проталкивают силой. Толкин хотел, чтобы его работы заменили утраченные мифы и легенды о британских островах. Он бы перевернулся в гробу из‑за этого сериала. Amazon и всем причастным должно быть стыдно», — написал пользователь Miller13.

При этом критики встретили «Кольца власти» с энтузиазмом, поставив шоу хорошие оценки. Некоторые их обзоры можно почитать тут.

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