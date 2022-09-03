РБК: после ухода Сoca-Cola в российских магазинах появилось больше брендов колы

Число марок колы в российских магазинах увеличилось, несмотря на уход Coca-Cola и PepsiCo, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Рост за январь–июль составил 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года: 186 марок газировки против 169. В расчет брались позиции, у которых были «не нулевые продажи», а также собственные торговые марки сетей.

Общее число товарных позиций (SKU, от англ. stock keeping unit — «единица складского учета») в одной торговой точке к концу июля 2022-го у ретейлеров составило 85. Годом ранее это количество достигало 86.

«Это означает, что покупателю в среднем в магазине доступно все то же количество наименований. Даже если какие‑то бренды ушли, на их место пришли другие», — отметили в NielsenIQ.

В июле 2022-го среди 25 брендов, лидирующих по объему продаж в штуках, 25% были местными. По итогам того же месяца прошлого года их доля составляла 15,8%.

В ряде сетей кроме товарных запасов газировки глобальных брендов есть также предложения этих напитков из стран ЕС, Казахстана, Узбекистана и Турции.

Coca-Cola объявила о приостановке работы в России 8 марта. Подразделение компании в стране было переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), оно начнет продавать напиток под новым брендом «Добрый кола».

В тот же день о намерении приостановить продажу Pepsi-Cola, а также брендов 7Up и Mirinda сообщила PepsiCo. Продажу молочной продукции и детского питания компания продолжает. В мае «Известия» сообщали, что PepsiCo будет выпускать товары под брендом «Русский дар».

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