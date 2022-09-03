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Röyksopp выпустили 50-минутный микс со всеми клипами с «Profound Mysteries II»
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Röyksopp выпустили 50-минутный микс со всеми клипами с «Profound Mysteries II»
Сегодня в 07:16

Норвежский электронный дуэт Röyksopp выпустил 50-минутный видеомикс, где собрал клипы на все композиции с вышедшего в августе альбома «Profound Mysteries II». Ролик появился в ютьюб-аккаунте группы.

Над абстрактными перетекающими один в другой роликами работал австралийский цифровой художник Джонатан Завада, ранее сотрудничавший с Дуа Липой, Flume, Coachella, Apple и Bloomberg.

Выход подобного микса был приурочен и к релизу первой части «Profound Mysteries» весной 2022 года — тогда над клипами также трудился Завада.

Сами музыканты называют такие видео «непрерывным визуальным опытом», а «Profound Mysteries» отказываются называть альбомом, для них это концептуальная работа, «расширенная творческая вселенная».

В 2014 году, после выхода «The Inevitable End», группа заявила об отказе выпускать традиционные пластинки. Предлагаем почитать архивное интервью «Афиши» с участниками Röyksopp — оно было опубликовано на следующий день после выхода лонгплея, который тогда назывался финальным.

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