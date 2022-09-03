Посол Евросоюза в России покинул свой пост

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер оставил свою должность. В интервью Алексею Венедиктову* для телеканала RTVI он сообщил, что последним днем его работы стало 31 августа.

Эдерер провел на своей позиции пять лет. «Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог. Я сторонник школы экзистенциализма в дипломатии. И иногда я цитирую немецкого президента Штайнмайера, который сказал: „Представьте, что Сизиф был счастливым человеком“», — заявил дипломат.

Он также отрицательно высказался о перспективе отмены виз для россиян и отметил: несмотря на то, что сотрудничество между университетами России и Евросоюза было остановлено, краткосрочные стипендии, как и программы совместной магистратуры, продолжают действовать.

Эдерер родился в 1957 году в Германии. Трудился в МИД ФРГ, был сотрудником экономического отдела посольства Германии в Москве. Работал в немецкой Федеральной разведывательной службе, затем продолжил службу в МИД республики.

16 мая 2017 года на должности посла ЕС он сменил уроженца Литвы Вигаудаса Ушацкаса. Кто сменит самого Эдерера, пока неизвестно.

* Алексей Венедиктов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.