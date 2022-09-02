HBO Max опубликовал первый эпизод сериала «Дом дракона» в открытом доступе

Стриминговый сервис HBO Max открыл доступ к первому эпизоду сериала «Дом дракона» для всех желающих. Его можно найти на ютьюб-канале платформы.

Серию уже посмотрели более 90 тыс. раз. В ней рассказывается о короле Визерисе Таргариене и его потенциальных наследниках — дочери Рейнире, брате Деймоне и вынашиваемом женой монарха младенце.

Эпизод называется «Наследники дракона». В нем зрители знакомятся с ключевыми героями нового шоу — приквела сериала «Игра престолов». Дебютная серия длится более часа.

Она вышла на HBO и HBO Max 21 августа. Серию посмотрели почти 10 млн человек. «Афиша Daily» пересказывала события эпизода.