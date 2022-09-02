Джейн Фонда рассказала, что лечится от рака. Она начала химиотерапию

Американская актриса Джейн Фонда, известная по фильмам «Джулия» и «Молодость», рассказала в инстаграме*, что лечится от рака. Она уже проходит курс химиотерапии в течение шести месяцев.

По словам Фонды, у нее диагностировали неходжкинскую лимфому. «Это очень излечимый рак. 80% людей выживают, так что я чувствую себя очень везучей», — добавила актриса.

Фонда также отметила, что ей повезло иметь медицинскую страховку и доступ к лучшим докторам и методам лечения. «Я осознаю, и это болезненно, что я имею привилегии», — подчеркнула она.

«Почти каждая семья в Америке в тот или иной момент сталкивается с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно», — написала актриса.

Кинозвезда также призвала уделять больше внимания устранению причин, по которым возникает рак. В частности, Фонда предложила отказываться от ископаемого топлива и пестицидов.

Актриса пообещала, что не позволит ничему помешать ее климатическому активизму. «Рак — это учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподносит мне», — заявила она.

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