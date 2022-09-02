В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича отказалась от участия пианистки Полины Осетинской в концерте «Беседа. Игра. Прощание». Об этом артистка рассказала на своей странице в инстаграме*.

Осетинская написала, что уже приехала в Петербург, когда ей позвонили и сообщили, что она не будет играть Тройной концерт Бетховена. Выступление пианистки должно было состояться 3 сентября в Большом зале филармонии.

«Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание», — добавила Осетинская. Вероятно, по мнению пианистки, ей не позволили участвовать в концерте из‑за публичной критики специальной военной операции на территории Украины.

Вместо Осетинской фортепианную партию исполнит Евгений Изотов. В филармонии отметили, что концерт арендный, но других комментариев о смене артиста не дали. О перспективах будущих выступлений Осетинской на площадке администрация пообещала сообщить позднее.

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