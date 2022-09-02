Агрегатор новостей The True Story обжалует блокировку сервиса в суде

Агрегатор новостей The True Story, запущенный недавно экс-руководителем проекта «Яндекс Новости» Львом Гершензоном, попытается обжаловать блокировку сервиса в суде. Об этом сообщил телеграм-канал «Сетевые свободы».

Роскомнадзор заблокировал The True Story на третий день существования сервиса. Адвокат Ильнур Шарапов намерен добиваться отмены блокировки и объяснения, почему агрегатор ей подвергся и кто был ответственным за нее.

По словам «Сетевых свобод», администрация The True Story не получила никаких уведомлений о предстоящей блокировке или комментариев о ней. Теперь в планах участников проекта — добиваться восстановления работы.

В случае, если российские суды откажут в разблокировке платфомы, юристы агрегатора могут «вынести дело на международный уровень и поспособствовать формированию глобальных стандартов в сфере свободы слова».

Пока иск не подан, добавил глава «Сетевых свобод» Дамир Гайнутдинов. Адвокаты The True Story сперва должны выяснять в Генпрокуратуре и Роскомнадзоре, какие именно законы нарушил сервис.

The True Story — новый новостной агрегатор, запущенный 22 августа в бета-версии. Его задача состоит в том, чтобы предоставить читателям возможность узнавать о новостях в мире из всех возможных источников.

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