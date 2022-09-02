Реклама
Новости
Агрегатор новостей The True Story обжалует блокировку сервиса в суде
00:36
Экс-замглавы Новокузнецка приговорили к 12 годам колонии за убийство супруги
вчера в 23:38
В аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили почти 800 рейсов из‑за забастовки пилотов Lufthansa
вчера в 22:46
Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича** и Екатерину Гордееву**
вчера в 21:56
«Кинотеатр не может продолжать работу»: Центр документального кино временно закрылся
вчера в 21:50
Долгожданные «Кольца власти» получили низкие оценки на Metacritic и Rotten Tomatoes. В чем дело?
вчера в 21:24
Yungblud выпустил третий альбом. Он назвал его в свою честь
вчера в 21:09
Режиссер «Искупления» Джо Райт снимет сериал о Бенито Муссолини
вчера в 20:54
Параллельный импорт продлят на год, NOFX завершат музыкальную карьеру и другие новости дня
вчера в 20:51
Дайджест
Создатели сериала «Корона» выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон
вчера в 19:52
Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы
вчера в 19:12
МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы
вчера в 18:55
«Радио Долин»/YouTube
«Театр»: московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова
вчера в 18:50
Константин Райкин допустил передачу Высшей школы сценических искусств государству
вчера в 17:59
Десятки российских НКО проведут день открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами
вчера в 17:50
На фото впервые попало семейство с пятью амурскими тигрятами в дикой природе
вчера в 17:07
Глава Минэкономразвития сообщил о продлении программы параллельного импорта
вчера в 16:54
В парламенте Лихтенштейна дебаты о землетрясениях пришлось остановить из‑за землетрясения
вчера в 16:44
Mount Kimbie/YouTube
Mount Kimbie опубликовали четыре трека. Среди них — совместная работа со Slowthai и Дэнни Брауном
вчера в 16:30
Теперь официально: Electrolux уходит из России и передает бизнес местному руководству
вчера в 16:11
Экс-замглавы Новокузнецка приговорили к 12 годам колонии за убийство супруги
Сегодня в 20:38

Бывшего замглавы Новокузнецка Александра Попова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство супруги — модели и обладательницы титула «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

Суд признал Попова виновным в убийстве девушки и сокрытии ее тела. По мнению суда, экс-политик убил жену во время ссоры, вывез ее останки за пределы Москвы и закопал, а затем обратился в полицию.

Мужчина утверждал, что Сапожкова уехала отдыхать в Африку полгода назад и исчезла. При этом Попов вел от имени супруги ее социальные сети и обманывал родственников девушки.

Следователи выяснили, что Ксения не пересекала границу, а также отследили ее телефон. Он оказался у мужа. После этого Попова задержали. В ходе допроса он признался в убийстве, но затем отказался от своих слов.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр Попов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение