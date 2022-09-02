Экс-замглавы Новокузнецка приговорили к 12 годам колонии за убийство супруги

Бывшего замглавы Новокузнецка Александра Попова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство супруги — модели и обладательницы титула «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

Суд признал Попова виновным в убийстве девушки и сокрытии ее тела. По мнению суда, экс-политик убил жену во время ссоры, вывез ее останки за пределы Москвы и закопал, а затем обратился в полицию.

Мужчина утверждал, что Сапожкова уехала отдыхать в Африку полгода назад и исчезла. При этом Попов вел от имени супруги ее социальные сети и обманывал родственников девушки.

Следователи выяснили, что Ксения не пересекала границу, а также отследили ее телефон. Он оказался у мужа. После этого Попова задержали. В ходе допроса он признался в убийстве, но затем отказался от своих слов.

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