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15:04
«Кинотеатр не может продолжать работу»: Центр документального кино временно закрылся
Сегодня в 18:50

Центр документального кино в Москве временно закрылся на неизвестный срок. Об этом сообщили на сайте ЦДК. В чем причина приостановки работы, не уточняется.

«Кинотеатр не может продолжать работу по независящим от нас причинам», — написали сотрудники центра. В социальных сетях ЦДК закрытие учреждения не анонсировали.

Согласно публикациям на официальных страницах центра, в конце августа там проходили кинопоказы. 21 августа ЦДК показал документальную ленту об учредителе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве и фильм о японском острове Икэсима.

В начале августа Центр документального кино уже закрывался в связи с проведением работ по обеспечению пожарной безопасности здания. Кроме того, перерыв в работе ЦДК происходил и в июле: кинотеатр не работал почти месяц.

Тогда ЦДК также утверждал, что не может продолжать работу по независящим от администрации причинам. Представители центра рассказывали, что сайт ЦДК попал под масштабную DDoS-атаку наряду с другими сайтами кинотеатров.

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