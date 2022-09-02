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15:04
Режиссер «Искупления» Джо Райт снимет сериал о Бенито Муссолини
Сегодня в 17:54

Британский режиссер Джо Райт, известный по фильмам «Искупление» и «Женщина в окне», поставит сериал «М» об итальянском диктаторе Бенито Муссолини. Об этом сообщил Variety.

Проект расскажет о приходе Муссолини к власти. Сериал будет основан на романе Антонио Скурати «М. Сын века», посвященном рождению фашизма в Италии. Продюсером шоу выступит Лоренцо Мьели («Целиком и полностью»).

«Писатель понял и отразил на бумаге, с фактами, документами и всем прочим, что Муссолини был тем, он и только он, кто создал то, что мы сейчас знаем как популизм и фашизм», — сказал Мьели.

Сценарий сериала подготовил Стефано Бизес, работавший ранее над «Гоморрой» и «Новым Папой» совместно с Давидом Серино. В шоу будет восемь эпизодов. В них появятся актеры первой величины, пообещали авторы «М».

«Фашизм — это то, что сегодня актуально для всех. Это было актуально на протяжении последних десятилетий, но в особенности актуально сегодня по всему миру. И это интересно, потому что до Трампа американская и англо-саксонская культура думала, что фашизм — это нечто вне их радара. Но теперь это не так. Поэтому я и подумал об англо-саксонском режиссере», — объяснил Мьели выбор Райта в качестве постановщика.

Продюсер добавил, что ему нравится, как Райт говорил о политике в «Темных временах» и подменял жанры. Кроме того, сам режиссер «влюбился в материал», отметил Мьели. Райт уже начал работу над сериалом в Риме.

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