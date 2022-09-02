Параллельный импорт продлят на год, NOFX завершат музыкальную карьеру и другие новости дня

Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы, заявил его генеральный директор Константин Эрнст. Такой контент начнут показывать в выходные дни.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что действие механизма параллельного импорта, которое должно было завершиться в конце 2022-го, продлено еще на год. Ранее Минпромторг анонсировал частичную отмену программы — сейчас в ведомстве не стали комментировать сообщение Решетникова.

После начала кризиса валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. Дело в том, что банки просто не могут полноценно исполнять валютные обязательства.

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» и китайских производителей о поставках автомобилей для лизинговых компаний, пишет Forbes со ссылкой на письмо российского ИТ-гиганта. По информации издания, в сообщении указано, что таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом машин и запчастей для них.

Журнал «Театр» рассказал, что в Москве начали отменять постановки Дмитрия Крымова. По информации издания, этого добился столичный Депкульт. Федеральные театры от постановок режиссера пока не отказались.

Еще о театре: Константин Хабенский объявил, что из репертуара МХТ имени Чехова из‑за военной операции России на территории Украины уйдут несколько постановок. Он сообщил: «По-человечески неправильно сейчас брать материал, <…> который бы как‑то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими‑либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».

Теперь к музыкальным новостям. Панк-легенды NOFX прекратят деятельность после 2023 года. Фронтмен группы Фэт Майк заявил, что последние концерты пройдут в Лос-Анджелесе: «Там мы начали, там и закончим».

И немного о кино. Вышел трейлер вестерна «Умереть за доллар», главные роли в котором сыграли Кристоф Вальц и Уиллем Дефо. Их персонажи — охотник за головами Макс Борлунд и его враг, преступник и профессиональный игрок Джо Криббенс.

Создатели сериала «Корона» выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон — они появятся в шестом сезоне. Герцога и герцогиню Кембриджских сыграют дебютанты. Причем в образе наследника престола на экране предстанут сразу два артиста.