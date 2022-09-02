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Долгожданные «Кольца власти» получили низкие оценки на Metacritic и Rotten Tomatoes. В чем дело?
Сегодня в 18:24

2 сентября состоялась долгожданная премьера первых двух эпизодов шоу «Властелин колец: Кольца власти». Несмотря на высокие оценки критиков, пользователи оставили сериалу низкие баллы в агрегаторах.

Мнения о сериале критиков и зрителей сильно разнятся. Пользовательский рейтинг на Metacritic сейчас составляет 2,1 балла (из 10) при 361 отзыве, на Rotten Tomatoes — 38% «свежести» при 3092 оценках. Общая оценка журналистов составляет 71 балл и 84% «свежести».

«Афиша Daily» собирала отзывы критиков на первые две серии, которые им показали раньше всех. Они отмечали масштабность и амбициозность и нахваливали сериал-приквел. Впрочем, обычным зрителям тоже понравились картинка и визуал «Колец власти», претензии возникли у них по другим причинам.

  • «Сильно разочарован, ведь могло получиться здорово, а вместо этого получилась еще одна историческая сага, испорченная левыми либералами. Сверхмощная женщина без должного развития, слабоумные белые мужчины и нелепая раса, толкающая вселенную Толкина. 3 балла из 10 за визуализацию», — Del-Vey
  • «Разочарование. Совсем не похоже на „Властелина колец“. Больше похоже на обычный фэнтезийный фанфик с поверхностными персонажами», — MRNXVR
  • «Ничего не имело смысла. Ничто не привлекло моего интереса. Для любого, кто читал и любил произведения Толкина, было ясно, что это никакая не добросовестная попытка воздать должное его трудам. Это фанфик в лучшем случае. Фанфик с хорошей операторской работой», — ErrantShrew
  • «В то время как визуальная часть великолепна, персонажи и диалоги невероятно скучны. Их истории, если честно, скучные-скучные. Если бы не титул приквела „Властелина колец“, всем было бы наплевать. Это отмывание денег. Фильмы Питера Джексона были потрясающими с точки зрения сюжета и персонажей, в то время как в версии Amazon нет ни того, ни другого. Это грустно, хотя могло получиться хорошо. Повествование шагает медленнее черепахи! Персонажи очень легко забываются, неприятны и все такое», — A_Yuki
  • «Отличные визуальные эффекты, но не имеют ничего общего с Толкином или Средиземьем, кроме некоторых имен. Это могло бы быть неплохое обычное фэнтезийное шоу, но оно не передало той атмосферы Толкина, которую обещало», — Hjmaier
  • «Это не Толкин, это не „Властелин колец“. Это интерсекциональный феминизм и культурное разнообразие, которое проталкивают силой. Толкин хотел, чтобы его работы заменили утраченные мифы и легенды о британских островах. Он бы перевернулся в гробу из‑за этого сериала. Amazon и всем причастным должно быть стыдно», — Miller13
  • «Типичное фэнтези. Очень скучный, бездушный и местами просто кринжовый сериал. Создатели не думают ни об авторе оригинала и исходном материале, ни о фанатах», — Adjutant R
  • «Я и моя девушка так долго ждали это шоу, но после просмотра мы были в очень плохом настроении, поругались, она ушла от меня — все из‑за этого треша. Правда, политика [в сериале]? Господи, это плохо настолько, что уничижает работу Толкина и лишает меня будущей бывшей жены», — Sneikiusas
  • «Скажу честно, я не хотел верить хейтерам, но сериал в самом деле плохой. Очень скучный, и в нем полно политических высказываний. Очередное провокативное шоу. Жаль, потому что сериал мог быть отличным. Но „Кольцам власти“ я ставлю оценку ноль», — AverageJoe20

Почти одновременно с «Кольцами власти» состоялся дебют приквела «Игры престолов» «Дом дракона». Его пользователи оценили лучше — 6,6 балла на Metacritic и 85% на Rotten Tomatoes.

Подробности по теме
Испытание поединком: гадаем, взлетят ли «Дом дракона» и «Кольца власти»
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