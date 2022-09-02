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Десятки российских НКО проведут день открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами
Сегодня в 14:50

В честь Международного дня благотворительности фонд «Нужна помощь» запускает новый проект — «День открытых дверей НКО». Он призван сделать некоммерческие организации более видимыми, открытыми и понятными для широкой аудитории. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

День открытых дверей НКО пройдет 10 сентября — в первый выходной после Международного дня благотворительности, который отмечается 5-го числа. Свои двери откроют десятки благотворительных организаций в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Уфе и других городах.

В каждом фонде будут свои мероприятия — экскурсии, мастер-классы, знакомство с сотрудниками. Часть программы пройдет онлайн. Посетители смогут увидеть работу фондов изнутри, узнать, чем они занимаются, и выбрать НКО, которой захочется помогать.

Полное расписание «Дня открытых дверей НКО» и список участников опубликованы на сайте фонда «Нужна помощь».

Ранее «Нужна помощь» объявил Месяц волонтерского фандрайзинга, который продлится до 23 сентября. На его платформе «Пользуясь случаем» появился гайд, который поможет узнать, кто такие фандрайзеры и как стать одним из них.

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