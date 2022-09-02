На фото впервые попало семейство с пятью амурскими тигрятами в дикой природе

Амурская тигрица и пять тигрят в дикой природе впервые в мире попали на фото. Ролик со стоп-кадрами фотоловушки опубликовал в своем телеграм-канале национальный парк «Земля леопарда» в Приморье.

«Сразу шесть краснокнижных амурских тигров — „мать-героиня“ и ее котята — попали на фотоловушку в нацпарке „Земля леопарда“. Тигрица проявила „суперспособности“, вырастив такой большой, рекордный выводок: детеныши на снимках выглядят здоровыми. Им 4–5 месяцев», — говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что тигриный выводок в среднем насчитывает не более трех котят. Появление сразу пяти амурских тигрят, насколько известно науке, до этого было возможно только в неволе, где за новорожденными помогают ухаживать люди, тем самым повышая уровень выживаемости.

«Это действительно сенсация в изучении этого подвида — больше 4 тигрят в России никогда не отмечалось. На „Земле леопарда“ за более чем 8 лет фотомониторинга было отмечено всего 4 выводка из 4 тигрят. Тигрица проявила выдающиеся материнские качества, вырастила детенышей до возраста, когда они могут следовать за ней», — заявила старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.