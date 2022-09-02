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МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы
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МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы
Сегодня в 15:55

1 сентября ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор «напал» на Хасбика (Хасбулла Магомедов) в твиттере. Он написал неприятные вещи о дагестанском блогере, а вскоре удалил твиты, которые успели лайкнуть тысячи пользователей.

Боец ММА никогда не стеснялся в выражениях, но в случае с Хасбиком «перешел черту», шутят в соцсетях. «Не могу поверить, что Конор МакГрегор назвал Хасбуллу „маленьким вонючим выродком“», — написали в твиттере.

«С радостью забросил бы этого маленького калеку Хасбуллу в ворота. Сколько стоит бросить его? Когда‑нибудь я задамся целью и забью им трехочковый. Маленький вонючий выродок»

Хасбик не стал молчать и ответил ирландцу, повторив его ход с удалением твитов. Однако одну запись он все же оставил — ту, в которой припомнил МакГрегору поражения в октагоне.

По крайней мере, один из нас сохранил непобежденный рекорд. Хасбулла — 1. Конор — 0.

Почему МакГрегор обрушился твитами на Хасбика, никто не знает. Есть два предположения: во-первых, блогер дружит с одним из самых главных соперников МакГрегора Хабибом Нурмагомедовым, и во-вторых, назвал своего петуха по имени ирландца.

Пока двое выясняли отношения, пользователи придумывали сценарии настоящего боя между ними. В одних побеждал МакГрегор, в других — Хасбулла.

oocmma/Twitter

Сторонники МакГрегора делились отрывками из фильмов, в которых персонажей небольшого телосложения раскидывали персонажи побольше. Например, когда Остин Пауэрс из одноименного фильма встретился с Мини-Мы, клоном Доктора Зло.

«Когда Конор МакГрегор встретится с Хасбуллой»

Возможно, когда‑нибудь Хасбик сразится с МакГрегором на одном ринге, как это было с Абдурозиком из Таджикистана, но этого никто и никогда не увидит.

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