МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы

1 сентября ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор «напал» на Хасбика (Хасбулла Магомедов) в твиттере. Он написал неприятные вещи о дагестанском блогере, а вскоре удалил твиты, которые успели лайкнуть тысячи пользователей.
Боец ММА никогда не стеснялся в выражениях, но в случае с Хасбиком «перешел черту», шутят в соцсетях. «Не могу поверить, что Конор МакГрегор назвал Хасбуллу „маленьким вонючим выродком“», — написали в твиттере.
Хасбик не стал молчать и ответил ирландцу, повторив его ход с удалением твитов. Однако одну запись он все же оставил — ту, в которой припомнил МакГрегору поражения в октагоне.
Почему МакГрегор обрушился твитами на Хасбика, никто не знает. Есть два предположения: во-первых, блогер дружит с одним из самых главных соперников МакГрегора Хабибом Нурмагомедовым, и во-вторых, назвал своего петуха по имени ирландца.
Пока двое выясняли отношения, пользователи придумывали сценарии настоящего боя между ними. В одних побеждал МакГрегор, в других — Хасбулла.
Сторонники МакГрегора делились отрывками из фильмов, в которых персонажей небольшого телосложения раскидывали персонажи побольше. Например, когда Остин Пауэрс из одноименного фильма встретился с Мини-Мы, клоном Доктора Зло.
Возможно, когда‑нибудь Хасбик сразится с МакГрегором на одном ринге, как это было с Абдурозиком из Таджикистана, но этого никто и никогда не увидит.