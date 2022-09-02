В парламенте Лихтенштейна дебаты о землетрясениях пришлось остановить из‑за землетрясения

Во время собрания в ландтаге (парламенте) Лихтенштейна произошло землетрясение. В это время депутаты как раз обсуждали, нужно ли небольшой европейской стране страхование от землетрясений, пишет Euronews.

На видео, опубликованном ландтагом, видно, как в течение нескольких секунд собравшиеся в здании почувствовали два толчка. После первого депутат Беттина Петцольд-Мер, выступавшая в тот момент, лишь улыбнулась.

Второй, более сильный толчок вынудил главу парламента Альберта Фрика временно остановить заседание и эвакуировать зал.

Магнитуда толчков составила 2,4 и 3,9. Землетрясение ощущалось в некоторых частях Австрии и Швейцарии, а также в южных регионах Германии — Баварии и Баден-Вюртемберге.

В полиции заявили, что к ним обратились несколько обеспокоенных граждан. О травмах или материальном ущербе не сообщалось.