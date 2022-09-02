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Глава Минэкономразвития сообщил о продлении программы параллельного импорта
Сегодня в 13:54

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что действие механизма параллельного импорта, которое должно было закончиться в декабре 2022-го, продлено еще на один год. Слова руководителя ведомства передает «Интерфакс».

Всего увеличен срок действия 37 антикризисных мер. Решетников отметил: «Это меры, <…> связанные с упрощением грузопотока и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защиты интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств».

Среди инициатив, связанных с ввозом товара через границу, министр упомянул упрощенный порядок декларирования продукции и ускорение таможенных процедур.

В конце июля вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта для товаров, которые удалось заместить на внутреннем рынке. Саму параллельную схему он назвал временным решением.

Сейчас в пресс-службе Минпромторга не стали комментировать «Интерфаксу» перспективы продления программы.

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Он предполагает ввоз продукции в страну без разрешения правообладателя. Всего в списке товаров 96 пунктов.

В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за подобные действия импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.

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Денис МантуровМаксим Решетников
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МинэкономразвитияМинпромторг
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