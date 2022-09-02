Теперь официально: Electrolux уходит из России и передает бизнес местному руководству

Шведский производитель бытовой техники Electrolux окончательно уходит с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

В релизе отмечается, что спецоперация России на Украине не позволила Electrolux продолжить свою деятельность в стране. Компания передаст бизнес местному руководству путем продажи дочернего предприятия.

«Решение о передаче российского бизнеса местному руководству принято с целью обеспечить ответственный и контролируемый уход. Новый владелец продолжит обслуживание техники, ранее проданной Electrolux в России», — говорится в заявлении.

Компания добавила, что производства техники в России у нее нет. Она также не будет поставлять какие‑либо устройства, произведенные за рубежом. Убыток Electrolux от ухода из России составит около 350 млн шведских крон (примерно 1,9 млрд рублей).

В марте компания приостановила деятельность в России. О полном уходе Electrolux с российского рынка СМИ сообщали еще в июле.

В России на Electrolux работали 25 сотрудников. За 2021 год продажи в стране составили 1% от общего объема.