Британский электронный дуэт Mount Kimbie, состоящий из Кая Кампоса и Дома Мейкера, выпустил сразу четыре новые композиции: «In Your Eyes», «A Deities Encore», «Q» и «Quartz».

Первый трек — совместная работа с британским рэпером Slowthai и звездой детройтской сцены Дэнни Брауном. За вокал во второй песне отвечает американская соул-исполнительница Liv.e (настоящее имя — Оливия Уильямс). Две других записи — инструментальные.

Участники дуэта работали над синглами отдельно друг от друга. Авторство музыки к первым двум принадлежит Мейкеру, вторую пару записал Кампос.

В июле Mount Kimbie опубликовали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces». Годом ранее увидела свет их работа «Black Stone/Blue Liquid».

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