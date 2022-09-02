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«Аэрофлот» и Александр Сысоев в рамках ВЭФ представят совместный гастропроект
Сегодня в 12:09

«Аэрофлот» совместно с одной из ключевых фигур российской гастрономии Александром Сысоевым на Восточном экономическом форуме представит свой гастропроект. Так, в рамках проекта лучшие рестораны Владивостока разработают сеты из 3–5 блюд вместе с лучшими шеф-поварами Москвы.

«Организаторы проекта вдохновились идеей международного фестиваля Gelinaz, который в годы пандемии делал виртуальные гастроли — шефы разрабатывали рецепты с уважением к локальным продуктам, а далее передавали их в другие города и даже страны», — говорится в сообщении.

Лучшие московские шеф-повара — Анатолий Казаков («Гвидон», Selfie * Michelin), Ликарион Солнцев (Krasota), Руслан Поляков (Remy, Pino, Muse, Amy), Георгий Троян («Северяне») и Владимир Чистяков (Buro TSUM) — примут участие в разработке идей для сетов, в то время как ведущие шеф-повара Владивостока из ресторанов Zuma, Sibumi, «Мосты», «Миллионка», «Грани», «Густо», Tokyo More и грузинские рестораны «Супра» адаптируют их и предложат гостям в виде сета в дни проведения форума.

Шеф-повара представят блюда, такие как карпаччо из гребешка с трюфелем, крем из зеленых яблок и зелени с икрой морского ежа, салат из камчатского краба со сладким манго и орехово-грушевым соусом, дикий лосось с соусом понзу, мороженое из кукурузы с карамелизованным гребешком, оладушки с камчатским крабом и икрой, приморский гребешок с морковным пюре и крабовым соусом, суши мориавасэ, сациви из краба и многие другие.

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