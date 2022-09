Suede выложили новый сингл «That Boy on the Stage»

Британская рок-группа Suede представила новую композицию «That Boy on the Stage». Песню можно послушать здесь .

«That Boy on the Stage» вместе с песнями «She Still Leads Me On» и «15 Again» войдет в девятый альбом группы «Autofiction». Его релиз намечен на 16 сентября. В середине августа увидел свет короткометражный фильм, чье заглавие дублирует имя грядущей пластинки.