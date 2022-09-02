Suede выложили новый сингл «That Boy on the Stage»

«Она о личности, о том, какими людьми мы стали», — заявил фронтмен коллектива Бретт Андерсон. В треке лидер Suede произносит: «Он говорит о силе и о любви, обо всех этих прелестных вещах. Но ты знаешь, что голос, который льстит тебе, это не тот же голос, что поет для тебя».