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Suede выложили новый сингл «That Boy on the Stage»
Сегодня в 12:04

Британская рок-группа Suede представила новую композицию «That Boy on the Stage». Песню можно послушать здесь.

«Она о личности, о том, какими людьми мы стали», — заявил фронтмен коллектива Бретт Андерсон. В треке лидер Suede произносит: «Он говорит о силе и о любви, обо всех этих прелестных вещах. Но ты знаешь, что голос, который льстит тебе, это не тот же голос, что поет для тебя».

«That Boy on the Stage» вместе с песнями «She Still Leads Me On» и «15 Again» войдет в девятый альбом группы «Autofiction». Его релиз намечен на 16 сентября. В середине августа увидел свет короткометражный фильм, чье заглавие дублирует имя грядущей пластинки.

Всего на счету Suede восемь полноформатных студийных записей. Предлагаем перечитать гид «Афиши Daily» по дискографии Suede — от худшего альбома к лучшему.

Подробности по теме
Suede сыграли вживую свой новый сингл «She Still Leads Me On» — первый за четыре года
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