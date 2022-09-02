Реклама
Новости
«Аэрофлот» и Александр Сысоев в рамках ВЭФ представят совместный гастропроект
15:09
«Я календарь переверну»: слушаем ремейк на «3 сентября» от Крида и Шуфутинского
15:04
Suede выложили новый сингл «That Boy on the Stage»
15:04
В МХТ отменят несколько постановок из‑за военной операции на Украине
14:41
digboston/Flickr
NOFX прекратят деятельность после 2023 года
14:33
В России создадут аналог базы данных Bloomberg
14:05
В Музее Москвы покажут хореографическую постановку «Явь» победительницы Context Symphony
13:34
Посольство России в Вашингтоне создало книгу соболезнований в связи со смертью Горбачева
12:58
Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин, опасаясь их дефицита
12:37
ЦБ: убытки банковского сектора за первые полгода 2022-го достигли 1,5 трлн рублей
11:56
Андрей Малахов стал совладельцем санатория под Мурманском
11:00
Из соцсетей Two Door Cinema Club
Two Door Cinema Club выпустили новый альбом «Keep on Smiling»
10:51
В российских школах появится предмет о духовно-нравственной культуре
10:22
В ЦБ рассказали о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые
09:59
UnionPay ограничила работу с российскими банками, которые находятся под санкциями
09:18
В Аргентине совершено покушение на вице-президента Кристину Киршнер
08:47
Hogwarts Legacy/YouTube
Создатели Hogwarts Legacy показали гостиные факультетов и другие детали интерьера школы волшебства
02:45
Вышел трейлер фильма «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцом и Уиллемом Дефо
00:44
Prime Video выпустит ромком «Космический кадет» с Эммой Робертс в главной роли
вчера в 23:46
Продажи презервативов в российских аптеках упали на 16,4%
вчера в 23:01
В МХТ отменят несколько постановок из‑за военной операции на Украине
Сегодня в 11:41

Ряд постановок МХТ имени Чехова, запланированных на новый сезон, будут отменены из‑за российской военной операции на Украине. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский на сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <…> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — цитирует его слова РБК.

Хабенский объяснил отмену тем, что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены Художественного театра, который бы как‑то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими‑либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями». Вместо этого худрук предложил дать зрителю нечто, что позволит ему заглянуть в себя, успокоиться и услышать окружающих.

Другой причиной Хабенский назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это «вопрос терпения и времени».

В конце марта МХТ имени Чехова отменил спектакли с Ренатой Литвиновой, в том числе показ постановки «Звезда вашего периода» на гастролях в Петербурге. Ожидалось, что 27 и 28 марта в МХТ будет сыгран «Северный ветер» — режиссерский дебют Литвиновой на театральной сцене. Также она исполняла одну из ключевых ролей.

Причины отмены в МХТ не пояснили. В телеграм-канале Литвиновой говорилось, что она находится в Антверпене. В конце апреля актриса выложила короткометражный фильм, где под антивоенную песню Марлен Дитрих «Sag mir, wo die Blumen sind» («Скажи мне, куда исчезли все цветы») произнесла ее русский перевод.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Константин ХабенскийРената ЛитвиноваМарлен Дитрих
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение