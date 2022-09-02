В МХТ отменят несколько постановок из‑за военной операции на Украине

Ряд постановок МХТ имени Чехова, запланированных на новый сезон, будут отменены из‑за российской военной операции на Украине. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский на сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <…> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — цитирует его слова РБК.

Хабенский объяснил отмену тем, что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены Художественного театра, который бы как‑то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими‑либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями». Вместо этого худрук предложил дать зрителю нечто, что позволит ему заглянуть в себя, успокоиться и услышать окружающих.

Другой причиной Хабенский назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это «вопрос терпения и времени».

В конце марта МХТ имени Чехова отменил спектакли с Ренатой Литвиновой, в том числе показ постановки «Звезда вашего периода» на гастролях в Петербурге. Ожидалось, что 27 и 28 марта в МХТ будет сыгран «Северный ветер» — режиссерский дебют Литвиновой на театральной сцене. Также она исполняла одну из ключевых ролей.

Причины отмены в МХТ не пояснили. В телеграм-канале Литвиновой говорилось, что она находится в Антверпене. В конце апреля актриса выложила короткометражный фильм, где под антивоенную песню Марлен Дитрих «Sag mir, wo die Blumen sind» («Скажи мне, куда исчезли все цветы») произнесла ее русский перевод.