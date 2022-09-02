В Музее Москвы покажут хореографическую постановку «Явь» победительницы Context Symphony

15 и 16 октября в Музее Москвы состоится премьера спектакля «Явь» Анны Щеклеиной. Постановку покажут в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, чьи представители поделились с «Афишей Daily» подробностями.

«Явь» стал итогом программы Context Symphony, помогающей хореографам создать работу крупной формы. В первом этапе проекта, прошедшем весной, из 70 заявок от хореографов в финал попали четыре — от Александра Козина, Алексея Рукинова и Анны Хириной. Щеклеина стала победительницей.

Ее постановка исследует ландшафт коллективной и индивидуальной природы, характера и интуитивного знания. Хореограф старается создать эффект визуального гипноза и внезапное ощущение яви, пронзительное для зрителя. Спектакль движется к личному и индивидуальному, затрагивая гендерные вопросы, трансформируя женскую и мужскую фактуру в телесность без пола.

«Явь» поставлен на первую проектную группу фестиваля Context. К работе над ним привлекли художницу Татьяну Луданик, создавшую рельефные образы для танцовщиков, и саунд-дизайнера Алексея Наджарова, применившего синтезированные электронные звуки, по-своему противоположные естественным акустическим процессам.

Начало премьерных показов в 20.00. Билеты можно купить на «Афише».

В 2022 году фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет уже в десятый раз. Спектакли будут показаны в Москве и Петербурге, а образовательная и кинопрограмма охватит 10 городов.

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