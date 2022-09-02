В соцсетях шутят про Ди Каприо и его возлюбленных, которых он бросает, как только им исполняется 25

В 2019 году на Reddit выложили инфографику о возлюбленных Леонардо Ди Каприо. Автор заметил, что актер прекращает отношения, когда девушкам исполняется 25 лет. В этом году у пользователей появился еще один аргумент в пользу данной теории.

30 августа журнал People сообщил о расставании Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. Об их личной жизни было мало что известно, подробностей расставания тоже никто не знает, но в соцсетях обратили внимание на другое: в июне Морроне исполнилось 25 лет, то есть она, согласно теории, достигла «возрастного лимита Леонардо».

С 1999 года Ди Каприо не встречался с девушками старше четверти века © TrustLittleBrother/Reddit

Ди Каприо и Морроне встречались с конца 2017 года, в 2020-м они даже вместе появились на церемонии «Оскар». Это были одни из самых продолжительных отношений Ди Каприо. И могли бы стать самыми длинными, но, возможно, помешало 25-летие.

Такой поворот событий стал поводом для шуток в твиттере и предположений, почему же Ди Каприо может придерживаться «возрастного» принципа.

Некоторые пользователи начали выяснять причины, почему Ди Каприо уходит от партнерш, именно когда им исполняется 25. К примеру, если поискать в интернете информацию по запросу «До какого возраста формируется мозг», то можно найти статьи с упоминанием 25 лет.

Они решили, что Ди Каприо никогда не отступит от своих принципов, поэтому девушкам не стоит питать надежды на отношения с ним после 25-летия.

Тем временем возрастной разрыв между Ди Каприо и партнершами продолжает расти: если актер так и будет встречаться с девушками до 25 лет, то эта разница будет становиться все заметнее. Ди Каприо старше 25-летней Морроне на 23 года, а с таким «возрастным ограничением» разница со следующей партнершей может приблизиться к 30.

Вот как пользователи видят Ди Каприо с его следующей возлюбленной и что об этом думают.

В сети обсудили и самого Ди Каприо. Многие думают, что актер с годами потерял свою привлекательность.

«Не надоело ли нам делать вид, что Леонардо Ди Каприо по-прежнему привлекателен?». Твит собрал больше 50 тыс. лайков

расскажите друзьям